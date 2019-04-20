Российская фигуристка Алина Загитова выступила в ледовом шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Спортсменка продемонстрировала свою произвольную программу олимпийского сезона под музыку из балета «Дон Кихот».

Напомним, шоу проходит в Краснодаре, Загитова является хедлайнером мероприятия. После того, как спортсменка одержала победу на чемпионате мира в Сайтаме, спрос на билеты резко увеличился. В связи с этим организаторы приняли решение повторить шоу 21 апреля.

Также в мероприятии примут участие и другие ученики Тутберидзе: Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова, Морис Квителашвили, Алена Косторная, а также дочь тренера Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным. В качестве приглашенных гостей на афише значатся Максим Ковтун, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.