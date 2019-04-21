В Вашингтоне стартовал хоккейный матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз». Команды встречаются в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. На данный момент счёт в серии равный — 2:2.

«Вашингтону» удалось выиграть два первых матча, которые команда провела на домашнем льду. Однако затем серия переместилась на площадку «Каролины», где два раза подряд сильнее оказались хозяева. Таким образом, для определения победителя в серии потребуется ещё как минимум два матча.

За «Каролину» не сможет сыграть российский нападающий Андрей Свечников, у которого диагностировано сотрясение мозга.

Напомним, 15 апреля, в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли Андрей Свечников подрался с нападающим «Вашингтона«, россиянином Александром Овечкиным. Форвард «Кэпиталс» отправил 19-летнего хоккеиста в нокаут, больше в матче Свечников не выходил. Инцидент произошел в первом периоде матча. «Каролина» выиграла встречу со счетом 5:0 и сократила отставание в серии.