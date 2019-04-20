В Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр» стартовал хоккейный матч между командами «Сент-Луис Блюз» и «Виннипег Джетс». Игра проходит в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. На данный момент «Сент-Луис» выигрывает в серии со счётом 3-2. Если сегодня хозяева одержат победу, матч станет решающим.

Игрокам «Сент-Луиса» удалось выиграть две стартовые встречи серии, однако затем «Виннипег» также одержал две победы подряд и сравнял счёт. В пятой игре «Сент-Луис» снова вышел вперёд.

В предыдущем матче российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко результативными действиями в матче не отметился.

Матч прошел в Виннипеге на арене «Бэлл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершился победой гостей со счетом 3:2. «Сент-Луис» пропустил первую шайбу уже на 12 секунде матча, отличился Адам Лаури. К середине периода Кевин Хейз удвоил преимущество хозяев льда. Второй период прошел без заброшенных шайб, а в третьем трижды отличились хоккеисты «Сент-Луиса»: Райан О’Райлли, Брэйден Шенн и Джейден Шварц.