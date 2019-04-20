Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв сообщил, что ещё не определился с составом команды на чемпионат мира.

«Сейчас ещё рано говорить о составе на чемпионат мира, — заявил Воробьёв после матча между Россией и Швейцарией. — Впереди у нас ещё два матча Еврочелленджа и три матча Евротура».

Тренер добавил, что состав на матч с Латвией будет определён позже.

Напомним, после финала Кубка Гагарина в сборную России были вызваны ещё восемь игроков. Приглашения получили семь игроков ЦСКА и один хоккеист «Авангарда». Приглашение получили игроки ЦСКА вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артём Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин, а также нападающий «Авангарда» Илья Михеев.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Мировой чемпионат пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.