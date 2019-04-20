Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, почему Анна Щербакова выступает в образе самурая в своём показательном номере.

«Я хотел, чтобы Аня была опасной и дерзкой», — пояснил Глейхенгауз и добавил, что такой номер хорошо контрастирует с произвольной программой Щербаковой, где фигуристка выходит на лёд в очень нежном образе.

Об этом хореограф сообщил во время ледового шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Напомним, шоу проходит в Краснодаре, его хедлайнером является олимпийская чемпионка Алина Загитова. Также в мероприятии принимают участие и другие ученики Тутберидзе: Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова, Морис Квителашвили, Алена Косторная, а также дочь тренера Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным. В качестве приглашенных гостей на афише значатся Максим Ковтун, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.