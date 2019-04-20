Туринский «Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу. В матче 33-го тура Серии А «Ювентус» на своём поле принимал «Фиорентину» и одержал волевую победу со счётом 2:1.

Победа позволила «Ювентусу» набрать 87 очков и обеспечить себе первое место в чемпионате. На втором месте на данный момент находится «Наполи», который отстаёт от команды Массимилиано Аллегри ровно на двадцать очков.

Открыть счёт в матче удалось игрокам «Фиорентины»: отличился защитник Никола Миленкович, забивший быстрый гол. Но «Ювентус» смог сравнять счёт ещё до ухода на перерыв: мяч в сетку ворот гостей отправил Алекс Сандро.

Автором победного гола стал защитник «Фиорентины» Херман Песселья, отправивший мяч в свои ворота на 53-й минуте.