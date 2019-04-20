Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба открыл счёт в матче между «Зенитом» и «Краснодаром». Дзюба отправил мяч в ворота соперников на 19-й минуте первого тайма.

Игра проходит в «Краснодаре» в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 48 очков после 23 туров. В предыдущем матче петербуржцы на своём поле разгромили махачкалинский «Анжи» со счётом 5:0.

«Краснодар» располагается на третьем месте с 42 набранными очками. Аналогичный показатель имеет московский «Локомотив», идущий вторым.

Накануне матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подготовку команды к предстоящему матчу с «Краснодаром». Тренер отметил, что любой удачный отрезок начинается и заканчивается, и победителем становится тот, кому удаётся минимизировать спады. Семак добавил, что на тренировках команда отрабатывает стандартные положения. «То, что получается на тренировках, пытаемся перенести в игру, — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». — Не буду раскрывать секреты, но наш штаб работает над этим компонентом».