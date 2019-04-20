В Краснодаре проходит футбольный матч между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». К 25-й минуте первого тайма команды успели обменяться голами.

Открыл счёт нападающий гостей Артём Дзюба, отправивший мяч в сетку ворот Сафонова на 19-й минуте. Пять минут потребовалось «Краснодару», чтобы сравнять счёт: отличился Иван Игнатьев.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 48 очков после 23 туров. В предыдущем матче петербуржцы на своём поле разгромили махачкалинский «Анжи» со счётом 5:0.

«Краснодар» располагается на третьем месте с 42 набранными очками. Аналогичный показатель имеет московский «Локомотив», идущий вторым.

Накануне матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подготовку команды к предстоящему матчу с «Краснодаром». Тренер отметил, что любой удачный отрезок начинается и заканчивается, и победителем становится тот, кому удаётся минимизировать спады. Семак добавил, что на тренировках команда отрабатывает стандартные положения. «То, что получается на тренировках, пытаемся перенести в игру, — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». — Не буду раскрывать секреты, но наш штаб работает над этим компонентом».