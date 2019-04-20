Завершился первый тайм футбольного матча между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра проходит в рамках 24-го тура чемпионата России, команды ушли на перерыв при счёте 1:1.

В первые сорок пять минут встречи команды продемонстрировали очень активный футбол, поочередно организовывая острые атаки. Открыть счёт удалось «Зениту»: на 19-й минуте нападающий Артём Дзюба прервал свою безголевую серию. Однако «Краснодару» понадобилось всего пять минут, чтобы сравнять счёт: мяч в ворота Андрея Лунёва отправил Иван Игнатьев.

За десять минут до свистка на перерыв «Зенит» имел стопроцентный момент: форвард Сердар Азмун вышел один на один и пробил по воротам, но мяч попал в штангу.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 48 очков после 23 туров. В предыдущем матче петербуржцы на своём поле разгромили махачкалинский «Анжи» со счётом 5:0. «Краснодар» располагается на третьем месте с 42 набранными очками.