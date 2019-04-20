Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

«Зенит» обыграл «Краснодар» в чемпионате России

«Краснодар» на своём поле принимал петербургский «Зенит» в матче 24-го тура чемпионата России. Победу со счётом 3:2 одержали гости встречи. Прошедший матч можно назвать самым ярким в текущем сезоне чемпионата. Сначала Артём Дзюба вывел «Зенит» вперёд, затем Иван Игнатьев помог «Краснодару» сравнять счёт. Ярослав Ракицкий фантастическим ударом со штрафного вновь вернул преимущество «Зениту», но на 90-й минуте хозяева снова отыгрались. Незадолго до финального свистка Дзюба оформил дубль и принёс петербуржцам победу.

В Краснодаре состоялось ледовое шоу «Чемпионы на льду»

В Краснодаре состоялось ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», главной звездой которого стала чемпионка мира Алина Загитова. Фигуристка исполнила свою произвольную программу олимпийского сезона под музыку из балета «Дон Кихот». Также в шоу выступили и другие ученики Тутберидзе — в том числе и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

В Санкт-Петербурге состоялся турнир UFC Fight Night 149

В Санкт-Петербурге состоялся турнир UFC Fight Night 149. Центральным поединком вечером стала встреча россиянина Алексея Олейника и голландца Алистара Оверима. Победу техническим нокаутом одержал Оверим. В другом поединке встречались Александр Яковлев и бразилец Алекс да Силва. Во втором раунде боя Яковлев применил удушающий приём и одержал победу.

Даниил Медведев вылетел с турнира серии «Мастерс»

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В полуфинале спортсмен проиграл представителю Сербии Душану Лайовичу, по ходу первого сета выигрывая 5:1. Во втором полуфинале Рафаэль Надаль потерпел поражение и также не смог выйти в финал.

Россия обыграла Швейцарию в матче Еврочелленджа

В Сочи на ледовой арене «Шайба» состоялся хоккейный матч между сборными России и Швейцарии. Хозяева одержали победу с разгромным счётом 5:1. Этот матч стал вторым: в предыдущей встрече россияне также крупно обыграли швейцарцев.

Татьяна Тарасова станет гостем программы «Вечерний Ургант»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова станет гостем телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом сообщает официальный аккаунт «Вечернего Урганта» в «Инстаграме». Отмечается, что съёмки передачи будут проходить в среду, 24 апреля.