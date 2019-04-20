Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова вывели своих домашних питомцев на лёд во время шоу в «Кранодаре».

Вместе с Трусовой на льду появилась собака Тина, вместе с Загитовой — Масару, одетая в красную балетную пачку.

Напомним, повторный показ шоу состоится завтра, 21 апреля. Хедлайнером вечера вновь станет олимпийская чемпионка Алина Загитова. Также в мероприятии принимают участие и другие ученики Тутберидзе: Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова, Морис Квителашвили, Алена Косторная, а также дочь тренера Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным. В качестве приглашенных гостей на афише значатся Максим Ковтун, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.