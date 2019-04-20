В Санкт-Петербурге проходит турнир UFC Fight Night 149. Соревнования проходят в спорткомплексе «Юбилейный», в главном поединке вечера встретились россиянин Алексей Олейник и голландец Алистар Оверим. Победу техническим нокаутом одержал Оверим.

Бойцы поприветствовали друг друга сразу же, как появились в клетке — еще до объявления ринг-анонсера. Олейник уверенно начал поединок и провёл хорошую атаку, однако затем Оверим перехватил контроль над поединком. После серии ударов россиянин был вынужден защищаться, за несколько секунд до конца первого раунда рефери остановил бой.

После поединка Оверим отметил, что изначально собирался драться с Волковым и остается открытым для этого поединка.

Напомним, российско-украинский боец вышел на замену Александру Волкову всего несколько недель назад, когда стало известно о травме последнего. Олейник — яркий представитель ММА, 41-летний боец владеет стилем джиу-джитсу и техникой боевого самбо, которая заточена на борьбу в партере.