«Краснодар» на своём поле принимал петербургский «Зенит» в матче 24-го тура чемпионата России. Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В первые сорок пять минут встречи команды продемонстрировали очень активный футбол, поочередно организовывая острые атаки. Открыть счёт удалось «Зениту»: на 19-й минуте нападающий Артём Дзюба прервал свою безголевую серию. Однако «Краснодару» понадобилось всего пять минут, чтобы сравнять счёт: мяч в ворота Андрея Лунёва отправил Иван Игнатьев.

Автором второго гола в составе «Зенита» стал защитник Ярослав Ракицкий, дальним ударом со штрафного поразивший ворота Матвея Сафонова. «Краснодару» вновь удалось сравнять счёт, забив гол в «девятку» на 90-й минуте. Однако незадолго до финального свистка Дзюба оформил дубль, принеся своей команде три очка.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице: в активе петербургской команды числится 51 очко. «Краснодар» остался на третьем месте с 42 очками.