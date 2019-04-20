В Санкт-Петербурге состоялся турнир UFC Fight Night 149. Центральным событием вечера стало противостояние россиянина Алексея Олейника и голландца Алистара Оверима.

Оверим одержал победу техническим нокаутом в первом раунде поединка. Олейник уверенно начал поединок и провёл хорошую атаку, однако затем Оверим перехватил контроль над поединком. После серии ударов россиянин был вынужден защищаться, за несколько секунд до конца первого раунда рефери остановил бой.

В другом поединке встречались россиянин Александр Яковлев и бразилец Алекс да Силва. Победу в бое одержал Яковлев, применивший удушающий приём во втором раунде поединка. Для спортсмена эта победа стала первой с января 2016 года.

Также на турнире состоялся и женский бой: россиянка Антонина Шевченко проиграла Роксан Модаффери решением судей.

Мероприятие проходило в СК «Юбилейный», на трибунах присутствовали более семи тысяч зрителей.