В Москве на «РЖД-Арене» «Локомотив» принимал ЦСКА в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Открыть счёт удалось хозяевам встречи: быстрый гол на 13-й минуте забил немецкий защитник «железнодорожников» Бенедикт Хёведес, получивший результативную передачу от Фёдора Смолова.

За пять минут до свистка на перерыв нападающий армейцев Фёдор Чалов помог своей команде избежать поражения, сравняв счёт после передачи Николы Влашича.

Второй игровой отрезок прошёл без забитых голов.

Таким образом, после 24-х сыгранных матчей «Локомотив» остаётся на втором месте турнирной таблицы, имея в своём активе 43 очка. ЦСКА располагается на четвёртой строчке с 41 очком. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», на выезде обыгравший «Краснодар» со счётом 3:2.