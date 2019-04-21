Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал итоги матча 24 тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром». Слова форварда приводит официальный сайт ФК «Зенит».

Дзюба, забивший в матче два гола, поблагодарил своих партнеров и заявил, что «Зенит» продемонстрировал командный дух. «Я испытал такие же ощущения, какие у меня были на чемпионате мира. Боялся, что никогда больше такого не испытаю, но сегодня это произошло», — сказал нападающий.

Также Дзюба поблагодарил всех тех людей, которые верили в него, и уточнил, что следующая игра против «Динамо» также важна, поскольку в случае плохого исхода сегодняшний результат пойдет насмарку.

«А сегодня я самый счастливый человек на свете», — заключил Дзюба.

Напомним, «Зенит» на выезде победил «Краснодар» со счетом 3:2, победный гол в матче в дополнительное время забил Артём Дзюба.