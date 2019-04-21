Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин помог своей команде разгромить «Каролину Харрикейнз» в матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 6:0. В первом периоде хоккеисты «Вашингтона» забросили одну шайбу, во втором — две, в третьем — три.

В первой половине встречи Овечкин отдал две результативных передачи на Бэкстрёма и Конноли, а в третьем периоде уже забил сам.

Также в матче отличился россиянин Евгений Кузнецов, на его счету два результативных паса, в том числе, и на Овечкина. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников из-за проблем со здоровьем в матче участия не принимал.

Счет в серии теперь 3:2 в пользу «Кэпиталс», и команде Овечкина теперь требуется всего одна победа, чтобы выбить «Каролину» из Кубка Стэнли.