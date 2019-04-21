Голландский футбольный клуб «Витесс» после серии неудачных выступлений в Эредивизие одержал разгромную победу над «Зволле» в первом матче после возвращения Леонида Слуцкого.

Встреча в рамках 31 тура чемпионата Нидерландов завершилась со счетом 4:1 в пользу «Витесса«. Счет в матче был открыт уже на 9-й минуте, это сделал полузащитник Бриан Линссен. На 23 минуте «Зволле» счет сравнял, отличился Леннарт Ти.

Затем последовало удаление в команде Слуцкого: красную карточку получил Александр Бюттнер, однако это не помешало «Витессу» переломить ход встречи и довести счет до разгромного.

Напомним, главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на один матч национального чемпионата, поскольку он грубо высказался в адрес судьи матча «Витесс» — «ПСВ».