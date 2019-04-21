Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал итоги матча с «Краснодаром» в рамках 24 тура чемпионата России по футболу.

«Так нужно играть в футбол! Мы атаковали, но их вратарь творил что-то невероятное. Могли 4 забить и спокойненько доигрывать. Вратарь молодец», — заявил Ракицкий, также поблагодарив партнера по команде Артема Дзюбу.

На вопрос журналистов о том, мог ли Ракицкий пропустить матч из-за рождения сына, футболист ответил, что так даже вопрос не стоял: «Игра есть игра. Надо было зарабатывать очки. И мы 3 очка заработали. Теперь скорее в Петербург, где можно заняться семейными делами».

Напомним, «Зенит» на выезде победил «Краснодар» со счетом 3:2, второй гол «Зенита» со штрафного забил Ярослав Ракицкий. Победный гол в матче в дополнительное время забил Артём Дзюба.