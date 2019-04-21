Хоккейный клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» выбил «Виннипег Джетс» из розыгрыша Кубка Стэнли, пройдя первую стадию плей-офф.

Матч прошел в Сент-Луисе и завершился со счетом 3:2. Хет-триком в составе «Сент-Луиса» отметился Джейден Шварц. В последнюю десятиминутку «Виннипег» забросил дважды — отличились Баффлин и Литл, однако до овертайма гости довести не смогли.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился: он нанес всего 3 броска по воротам соперника и был удален на две минуты, однако «Виннипег» реализовать большинство не сумел.

Общий счет в серии составил 4:2, что позволило «Сент-Луису» квалифицироваться в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли. В четвертьфинале им предстоит сыграть с победителем пары «Даллас Старс» — «Нэшвилл Предаторз».