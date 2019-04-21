Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение своей девушке Елене Соболевой, которая также выступает за сборную России по лыжным гонкам. Видео знаменательного момента появилось в «Инстаграме» девушки.

Предложение Устюгов сделал на свадьбе своего друга, лыжника Рината Сафиуллина. «При всех сейчас я хочу признаться тебе в любви. Вечной любви», — сказал Сергей Устюгов и протянул Соболевой кольцо, стоя на одном колене.

Отметим, Соболева на этой свадьбе поймала букет невесты и почти сразу же получила предложение руки и сердца. До этого лыжники встречались на протяжении нескольких лет. Сергей Устюгов и Елена Соболева работают в сборной в одной тренерской группе под руководством Маркуса Крамера.