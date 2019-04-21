Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Даллас Старс» Александр Радулов помог своей команде выиграть пятый матч серии плей-офф Кубка Стэнли и повести в счете в серии с «Нэшвилл Предаторс».

Матч прошел в Нэшвилле и завершился со счетом 5:3 в пользу «Далласа».

Александр Радулов сделал дубль, его коэффициент полезности составил «+3». Также дублем отметился форвард Джейсон Дикинсон, ещё одну шайбу забросил Тайлер Сегин. За «Нэшвилл» забили Рокко Гримальди, Райан Джохансен и Кайл Туррис, однако это не помогло команде оказать серьезное сопротивление «Далласу».

Радулов благодаря дублю стал третьей звездой дня в НХЛ.

Теперь счет в серии составляет 3:2 в пользу «Далласа», команде Радулова необходима еще одна победа, чтобы выйти в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли. Соперником в четвертьфинале станет «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.