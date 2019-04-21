Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин превзошел результат своего соотечественника Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз» и теперь является лучшим российским бомбардиром плей-офф Кубка Стэнли.

В матче против «Каролина Харрикейнз» Овечкин забросил ещё одну шайбу и опередил Малкина: теперь у него 64 шайбы в карьере, заброшенных в плей-офф. Форвард «Пингвинз» остановился на показателе в 63 шайбы. Это лучший результат среди российских игроков за всю историю НХЛ.

Малкин с «Питтсбург Пингвинз» превзойти достижение Овечкина в этом сезоне уже не сможет: команда вылетела из Кубка Стэнли в первом же раунде, проиграв 0:4 в серии «Нью-Йорк Айлендерс«.

В общем списке бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли за всю историю Овечкин вышел на 22 место, сравнявшись с Петером Форсбергом.