Российский биатлонист Александр Логинов принял участие в Авачинском лыжном марафоне, который прошел в Петропавловске-Камчатском.

Дистанция гонки составила 60 километров вместо классических 50-ти, которые бегают на Кубке мира и других крупных соревнованиях.

Результат Логинова — 2 часа 32 минуты и 55,2 секунды, это шестое время в гонке. Победителем стал тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев, он привез ближайшим преследователям более двух минут на финише, на втором и третьем местах расположились знаменитые лыжники Алексей Петухов и Александр Легков.

В женской гонке стоит отметить выступление биатлонистки Маргариты Васильевой: она заняла второе место, показав время — 3:02:55,9. Дисквалификацию от IBU она пока не получила, поэтому может принимать участие в соревнованиях. Первой в женском марафоне стала Марина Черноусова, третьей Анна Поволяева.

Авачинский марафон прошел на Камчатке уже в 26 раз.