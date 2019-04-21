Итальянский пловец Андреа Вергани сдал положительный допинг-тест на национальном чемпионате. Об этом сообщает AP News.

Как стало известно СМИ, положительную пробу Вергани сдал 2 апреля, когда участвовал в чемпионате Италии по плаванию. В крови спортсмена обнаружили следы марихуаны.

На национальном чемпионате Вергани стал лучшим на дистанции 50 метров вольным стилем, показав лучший результат сезона в мире. Она является одной из коронных для российского пловца Владимира Морозова. Результат Морозова на минувшем чемпионате России в Москве меньше на 0,02 секунды. Вергани уже становился бронзовым призером ЧЕ на 50 метров вольным стилем.

Пока итальянца отстранили временно, однако дисквалифицировать его могут на срок от полугода, в связи с чем он пропустить чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее, который пройдет в июле.