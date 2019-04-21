Российский боец Александр Волков отреагировал на вызов голландца Алистара Оверима. После боя на турнире UFC Fight Night 149 голландец заявил, что открыт для боя с россиянином.

«С радостью встречусь с Алистаром в октагоне при первой возможности и закончу начатое дело», — написал Волков в своем «Инстаграме». Также боец поздравил Оверима с победой, однако заметил, что не увидел от голландца в этом бою чего-то нового и какой-то гениальной формы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex) 20 Апр 2019 в 11:30 PDT

Напомним, Волков снялся с турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге из-за проблем со здоровьем, по сообщениям СМИ, бойца беспокоила спина. В файт-карде его заменил другой россиянин Алексей Олейник. В первом же раунде он уступил Овериму техническим нокаутом.