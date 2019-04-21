В Краснодаре пройдет повторный показ шоу «Чемпионы на льду» от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Мероприятие пройдет в ледовом дворце «Ice Palace» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Второй показ шоу решили сделать из-за того, что на 20 апреля билеты раскупили очень быстро, и не все желающие смогли попасть в первый день.

Хедлайнером вечера вновь станет олимпийская чемпионка Алина Загитова. Также в мероприятии принимают участие и другие ученики Тутберидзе: Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова, Морис Квителашвили, Алена Косторная, а также дочь тренера Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным. В качестве приглашенных гостей на афише значатся Максим Ковтун, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.