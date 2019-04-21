Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс« Александр Овечкин прокомментировал разгромную победу своей команды над «Каролиной» в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, матч прошел в Вашингтоне и завершился победой хозяев льда со счетом 6:0. По словам Овечкина, его команда отреагировала на два поражения подряд как и должна была. «Прямо со стартового вбрасывания мы стремились показать, что не собираемся давать им ни шанса. Хорошо бы и дальше играть в том же духе», — цитирует слова нападающего официальный сайт НХЛ. В последнем матче он забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Напомним, счет в серии между «Вашингтоном» и «Каролиной» сейчас составляет 3:2, следующая победа может вывести «Кэпиталс» в четвертьфинал Кубка Стэнли.