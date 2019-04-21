Российский голкипер хоккейного клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошел в шорт-лист претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Помимо Василевского в список также попали следующие голкиперы: Робин Ленер из «Нью-Йорк Айлендерс» и Бен Бишоп из «Даллас Старс». Лучшего из тройки определят члены ассоциации журналистов, победителю необходимо провести в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и показать лучшую игру в воротах среди соперников.

В прошлом сезоне «Везина Трофи» завоевал вратарь «Нэшвил Предаторс» Пекка Ринне.

Василевский вместе с «Тампой» выиграл регулярный чемпионат НХЛ, одержав с командой 39 побед в сезоне. В плей-офф «Лайтнинг» вылетели в первом раунде, проиграв серию «Коламбусу» со счетом 0:4.