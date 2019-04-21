Вчера, 20 апреля, в Санкт-Петербурге состоялся турнир UFC Fight Night 149. Мероприятие состоялось в дворце спорта «Юбилейный».

Центральным боем турнира стал поединок между россиянином Алексеем Олейником и голландцем Алистаром Оверимом в тяжелой весовой категории. Техническим нокаутом в первом раунде победу одержал Оверим, после боя вызвав на следующий поединок Александра Волкова.

Фоторепортаж с турнира можно посмотреть ниже:

В женском поединке на турнире встретились представительница Киргизии Антонина Шевченко и выступающая за Японию Роксанн Модаффери, Шевченко уступила.

В другом поединке встречались россиянин Александр Яковлев и бразилец Алекс да Силва. Победу в бое одержал Яковлев, применивший удушающий приём во втором раунде поединка. Для спортсмена эта победа стала первой с января 2016 года.