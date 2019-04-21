Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свой грядущий бой в UFC с американцем Дастином Порье. Слова россиянина приводит портал MMA Fighting.

«Порье впечатлил меня. Думаю, он здорово боксировал, намного лучше, чем раньше. С каждым поединком он прибавляет в этом компоненте. Мы должны встретиться и работаем над этим», — заявил Хабиб, добавив, что давно следит за этим бойцом.

«Уважаю Дастина как бойца и человека, но, когда мы войдём в клетку, я должен буду его избить. Сейчас я сфокусирован на сентябре, у нас получится отличный бой», — заключил Хабиб.

Порье является временным чемпионом UFC в легком весе, этот титул он завоевал в поединке с Максом Холлоуэем и стал следующим соперником Хабиба Нурмагомедова.