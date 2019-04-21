Сербский теннисист Душан Лайович рассказал о полуфинальном поединке турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло против россиянина Даниила Медведева. Слова спортсмена приводит портал ATP World Tour.

По мнению Лайовича, это была невероятная игра: «Было ужасно, когда я проигрывал — 1:5. Но затем я нашёл свой ритм и выиграл 10 геймов подряд. При таком ветре невозможно было показывать нормальный теннис».

Своего соперника Медведева Лайович назвал очень непростым. «Матч с Медведевым был самым сложным на турнире как в физическом, так и в психологическом плане. Но сейчас после победы я могу насладиться этим моментом», — заявил серб.

Напомним, Даниил Медведев уступил Лайовичу в двух сетах 5:7, 1:6, ранее до этого он обыграл в четвертьфинале первую ракетку мира Новака Джоковича.