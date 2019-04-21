Российская фигуристка Алена Леонова вышла замуж за фигуриста Антона Шулепова. Об этом стало известно из «Инстаграма» спортсменки: она выложила фотографию в свадебном платье в компании жениха.

Алена Леонова и Антон Шулепов тренируются в Санкт-Петербурге в группе специалиста Евгения Рукавицына. В одном из прямых эфиров соревнований Максим Траньков назвал Алёну невестой Антона — и не ошибся. Подборку пар фигуристов от Nevasport можно прочитать здесь.

28-летняя Леонова является серебряным призером чемпионата мира 2012 года в Ницце. Шулепов младше новоиспеченной супруги на пять лет, в его активе медали турниров серии ISU Challenger, а также 7-е место на чемпионате России в 2015 году. В минувшем сезоне Шулепов стал третьим в финале Кубка России.