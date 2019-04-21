Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился эмоциями от победы своей команды над «Краснодаром». Матч прошел в рамках 24 тура Чемпионата России по футболу.

В такой важный момент улыбка, которую могут подарить вам ваши товарищи по команде, является чем-то особенным. В этом тоже заключается красота футбола», — написал Маркизио, прибавив: «Давай, „Зенит“!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudio Marchisio (@marchisiocla8) 20 Апр 2019 в 1:30 PDT

Следующий текст Клаудио Маркизио написал на русском: «Футбол всегда дарил мне друзей, которые помогали в нужный момент. „Зенит“ подарил мне больше, чем друзей. Спасибо».

Напомним, Маркизио присоединился к «Зениту» в 2018 году в статусе свободного агента, поскольку у него закончился контракт с предыдущим клубом — туринским «Ювентусом«.