Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал матч в рамках 24 тура чемпионата России между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Слова специалиста приводит портал Чемпионат.com.

По мнению Мостового, «Зенит» и «Краснодар» сыграли один из лучших матчей в РПЛ за последние несколько лет. «Я всегда говорил: как только в России появятся хорошие, чистые, красивые стадионы —картинка будет совершенно иная», — сказал Мостовой.

«Вчера мы увидели «Зенит», который заслуживает чемпионства. Питерцев много обсуждали в этом году: то выиграют непонятно как, то игры нет, то случайно где-то забьют, то судьи помогут», — заключил эксперт, добавив, что «Зенит» с первых минут побежал забивать.

Напомним, «Зенит» вчера обыграл «Краснодар» и остался на первом месте турнирной таблицы. победный гол в матче на 90+5 забил Артем Дзюба.