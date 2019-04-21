Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поделился эмоциями от прошедшего матча «Зенита» и «Краснодара» в рамках 24 тура чемпионата России по футболу. Слова Миллера приводит пресс-служба петербургской команды.

«Это была игра из серии «Золотой фонд российского футбола». «Зенит» показал, как выглядит настоящий котёл великой футбольной битвы. И в конце во всё футбольное поле поставил печать «Воля к победе». Браво! «Зенит» — чемпион!» — заявил Миллер в интервью клубному сайту.

Напомним, «Зенит» одержал победу в матче с «Краснодаром». Игра завершилась со счетом 3:2, победный гол в компенсированное время забил нападающий Артём Дзюба.

С 51 очком в активе «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Ближайший преследователь «Локомотив» отстает на 8 очков.