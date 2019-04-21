Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о том, что сборная России в полном составе будет представлена на играх в Токио в 2020 году. Слова Позднякова цитирует агентство РИА «Новости».

По словам Позднякова, ОКР в полной мере выполнила требования МОК, понеся наказание на Олимпиаде в Пхёнчхане, что позволяет ей выставить полноценный состав на следующие игры. «Легкоатлеты и боксеры будут представлять свои виды спорта, и будут выступать в составе олимпийской команды России», — заявил глава ОКР.

Как считает Поздняков, основной задачей остается решение проблем со статусами федераций по легкой атлетике и боксу: «Из тех задач, которые стоят перед нами на текущий момент – у нас еще остаются проблемы с легкой атлетикой. Но достаточно понятно, каким образом они решаются и будут решаться – с позитивной перспективой. И второй момент – ситуация с боксом, но это больше международная ситуация, мы будем последовательно участвовать в ее решении».

Напомним, на зимнюю Олимпиаду в Пхенхане в 2018 году поехал ограниченный круг спортсменов из РФ, они выступали в качестве «олимпийских атлетов из России».