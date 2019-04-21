Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, заявил, что его болельщиков ждут хорошие новости. Об этом боец написал в своем «Инстаграме» после посещения турнира UFC Fight Night 149 в Петербурге.

«Сами бои и организация были на высшем уровне, но всегда есть куда расти. Если наш разговор воплотится в реальность, то вас, болельщики, ждут хорошие новости», — заявил Нурмагомедов, добавив, что все покажет время.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 21 Апр 2019 в 12:12 PDT

На фото Хабиб запечатлен в компании генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Напомним, следующий бой в промоушене Хабиб Нурмагомедов сможет провести только в сентябре, потому что лишь в июле завершится его дисквалификация из-за потасовки после боя с Конором Макгрегором.