Футбольный клуб «Краснодар» сделал официальное заявление по поводу посещаемости матча с «Зенитом«, который прошел вчера, 21 апреля, в рамках 24 тура чемпионата России.

По словам пресс-службы «Краснодара» на гостевую трибуну не смогли попасть около 700 болельщиков. Всего на трибунах стадиона «Краснодар» во время матча собралось 34382 человека, полная вместимость стадиона составляет чуть более 35 тысяч. Ожидалось, что на гостевой трибуне будет присутствовать 2670 болельщиков, но всего на сектор попало около 2 тысяч.

«У футбольного клуба «Краснодар» не оставалось времени для организации новой зоны безопасности. Нам искренне жаль, что еще несколько сотен любителей футбола в итоге не смогли попасть на матч», — сказано в заявлении.

Матч закончился победой «Зенита» со счетом 3:2, победный гол забил Артем Дзюба на пятой добавленной минуте второго тайма.