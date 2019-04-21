Перед матчем 25 тура чемпионата России против московского «Динамо» на стадионе «Зенита» пройдет автограф-сессия известных бывших футболистов «сине-бело-голубых» Александра Кержакова и Андрея Аршавина. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Перед матчем с «Динамо» легенды клуба Кержаков и Аршавин на специальной церемонии оставят отпечатки своих стоп для клубного музея «Зенита». Начало мероприятия в фойе 3 этажа трибуны А — 19:30 по мск. Далее до 20:40 экс-футболисты проведут автограф-сессию для всех желающих.

Помимо автограф-сессии можно также будет попасть на выступления стендап-комиков Дмитрия Романова, Владоса Алёшина и Ильи Куруча, а также посмотреть на комедийное шоу в формате «Импровизация».

Матч «Зенита» и «Динамо» пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге в среду, 24 апреля. Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени, фан-променад стартует за 2 часа до матча.