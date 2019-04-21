Российская фигуристка Алина Загитова поделилась видео с выступлением своей любимицы, собаки Масару, на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Пост Загитова выложила в своем «Инстаграме». На видео можно увидеть, как хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поднимает Масару со льда и начинает кружить её в достаточно длительной поддержке.

Собака повела себя достаточно спокойно, вполне вероятно, что этот элемент отрабатывали с питомцем заранее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 21 Апр 2019 в 2:39 PDT

Также отметим, Nevasport сообщал и о другой собаке в шоу — на лед свою любимицу вывела фигуристка Александра Трусова.

Сегодня, 21 апреля, в Краснодаре пройдет второй показ шоу, поскольку на первое представление билеты раскупили слишком быстро.