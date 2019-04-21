Российская фигуристка Алина Загитова поделилась видео с выступлением своей любимицы, собаки Масару, на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Пост Загитова выложила в своем «Инстаграме». На видео можно увидеть, как хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поднимает Масару со льда и начинает кружить её в достаточно длительной поддержке.
Собака повела себя достаточно спокойно, вполне вероятно, что этот элемент отрабатывали с питомцем заранее.
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Также отметим, Nevasport сообщал и о другой собаке в шоу — на лед свою любимицу вывела фигуристка Александра Трусова.
Сегодня, 21 апреля, в Краснодаре пройдет второй показ шоу, поскольку на первое представление билеты раскупили слишком быстро.