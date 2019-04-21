Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды в матче с «Краснодаром», а также рассказал о перспективах чемпионства. Слова специалиста приводит официальный сайт футбольного клуба «Зенит».

По словам Семака, к чемпионству команда сделала самый обычный шаг, однако тренер уже переживает насчет следующих игр: «Да, впереди две домашние игры, но в поединке с «Краснодаром» был настолько большой выплеск эмоций, что уже очень переживаю по поводу следующей встречи».

Как считает тренер, с «Динамо» «сине-бело-голубым» будет не менее сложно. «Каждый занимается своим делом, очки нужны всем. Поэтому готовиться будем очень серьезно. А победу в Краснодаре назвал бы обычными тремя очками, правда, с невероятным сценарием и эмоциями», — заключил Семак.

Напомним, вчера в матче с «Краснодаром» «Зенит» одержал победу со счетом 3:2, победный гол на 5 добавленной минуте забил Артем Дзюба.