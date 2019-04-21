Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о влиянии певицы Ольги Бузовой на игру команды в текущем сезоне.

По словам Хартли, он не знает, помогла ли любовь Ольги Бузовой к омской команде пройти в финал.

«Она общалась с игроками, но я совсем чуть-чуть знаю русский, поэтому ничего не понял, что она говорила, но у нее хорошая энергетика!» — сказал канадец, слова которого приводит Sport24.

Ранее Ольга Бузова рассказала о своей любви к хоккею и почему она стала болеть за омский «Авангард». Селебрити регулярно ходила на матчи команды в Балашихе в Кубке Гагарина.

Напомним, ЦСКА завоевал Кубок Гагарина 19 апреля. Московские армейцы обыграли омский «Авангард» во всех четырёх матчах серии. Однако заключительная игра получилась для ЦСКА непростой: команда проигрывала со счётом 2:0 по ходу встречи, а вырвать победу смогла лишь в овертайме.