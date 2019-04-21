Голландский футбольный клуб «Аякс» побил клубный рекорд по количеству голов за один календарный сезон. Это произошло в матче 31 тура чемпионата страны против «Гронингена». Единственный и рекордный мяч в матче забил нападающий Клаас-Ян Хунтелаар.

За текущий сезон футболисты «Аякса» в официальных встречах забили 156 мячей. Из них 107 амстердамский клуб оформил в чемпионате Голландии, ещё 32 клуб забил во всех матчах Лиги Чемпионов. 17 мячей было забито в Кубке Нидерландов.

Еще как минимум два матча «Аякс» сыграет в Лиге чемпионов: голландская команда встретится в полуфинале с английским «Тоттенхэмом«. Еще три игры амстердамцам придется сыграть в чемпионате Голландии, так что этот рекорд вполне может быть побит.