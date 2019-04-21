Боец UFC Алистер Оверим поделился мнением о чемпионе легкого веса Хабибе Нурмагомедове.

Голландец сказал, что ему сложно ответить, кто добился большего, Емельяненко или Нурмагомедов, но Федор уже стал звездой и сформировался, а Хабиб продолжает сиять.

«Нам еще надо увидеть несколько побед Хабиба, прежде чем мы сможем поставить его в один ряд с Федором», — сказал Оверим, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в Санкт-Петербурге на турнире UFC Fight Night 149 в главном поединке вечера между россиянином Алексеем Олейником и голландцем Алистаром Оверимом победу техническим нокаутом одержал Оверим.

После поединка Оверим отметил, что изначально собирался драться с Волковым и остается открытым для этого поединка.