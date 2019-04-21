Нападающий петербургского СКА Максим Карпов может стать хоккеистом омского «Авангарда».

Об этом сообщает Sport24. Игрок выступает за армейский клуб с 2017 года. В текущем сезоне он набрал 22 (9+13) очка в 33 матчах регулярного чемпионата, а в 18 встречах плей-офф он отметился 5 (3+2) баллами.

Соглашение 27-летнего хоккеиста с петербургским клубом истекает 30 апреля.

Ранее сообщалось, что руководство питерских армейцев проявляет интерес к защитнику уфимцев Захару Арзамасцеву и форварду Александру Кадейкину. У защитника «Салавата» контракт истекает по окончании сезона, Кадейкин по соглашению отыграет за полуфиналистов Кубка Гагарина ещё год.

Захар Арзамасцев провел в этом сезоне провел 40 матчей за «Салават«, набрав 15 очков. Александр Кадейкин сыграл за уфимцев 56 матчей за последний игровой год, забросив 6 шайб и сделав 14 результативных передач.

Напомним, ЦСКА завоевал Кубок Гагарина 19 апреля. Московские армейцы обыграли омский «Авангард» во всех четырёх матчах серии. Однако заключительная игра получилась для ЦСКА непростой: команда проигрывала со счётом 2:0 по ходу встречи, а вырвать победу смогла лишь в овертайме.