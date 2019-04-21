В Петербурге начался матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Встреча, которая проходит в КСК «Сибур Арена», стартовала в 17:00 по московскому времени.

В данный момент петербургский клуб идет на шестом месте после 24 встреч, победив 14 раз и проиграв десять матчей. Краснодарская команда располагается на четвертой позиции, одержав 16 побед и потерпев семь поражений.

Команда Джоана Плазы проиграла три последних игры подряд. Казанский УНИКС на домашней площадке одержал победу над «Зенитом» со счетом 74:72, московскому ЦСКА петербургский клуб на выезде уступил со счетом 73:83, а таллинскому «Калеву» сине-бело-голубые проиграли со счетом 80:96.

«Локомотив-Кубань» предыдущий матч выиграл у «Астаны» со счетом 93:83, а ранее победил «Автодор» со счетом 95:91.