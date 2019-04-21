Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о функциях Артема Дзюбы в команде.

По словам Семака, в «Зените» в Дзюбе и не сомневались. Тренер отметил, что каждый игрок приносит команде пользу, а у Дзюбы сейчас на поле немного другие функции: он работает в гораздо большей степени именно на команду, а забитые мячи придут, это часть процесса.

«Сегодня Дзюба забил, завтра Азмун, послезавтра кто-то другой. Победу заслужил весь «Зенит». Хотя за Артема лично очень рад. У него груз спал с плеч. Много разговоров было, что не забивает, а голы в такой ситуации всегда добавляют уверенности», — сказал Семак, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» на выезде победил «Краснодар» со счетом 3:2, победный гол в матче в дополнительное время забил Артём Дзюба.

Ранее сам Дзюба прокомментировал итоги матча 24-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».