Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Лукоянов дебютировал в профессиональном футболе.

30-летний спортсмен вышел на замену в составе «КАМАЗа» из Набережных Челнов в матче против башкирской «Уфы-2» в рамках 20-го тура первенства ПФЛ зоны «Урал-Приволжье».

Лукоянов появился на поле на 87-й минуте вместо автора двух забитых мячей Давида Караева.

Ранее казанский «Ак Барс» провел необычную встречу против воспитанников своей академии 2010 года.

Пятерка «Ак Барса» сыграла против 36 девятилетних хоккеистов, которые находились на льду одновременно. При этом в воротах играли сразу три голкипера. Ворота основной команды казанцев защищал Владислав Подъяпольский. В защите играли Пол Постма и Рафаэль Батыршин. В нападении сыграли Данис Зарипов, Артем Лукоянов и Алексей Потапов.