В матче 35-го тура английской премьер-лиги «Эвертон» дома одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.

В составе мерсисайдцев по голу забили Ришарлисон с передачи Доминика Кальверта-Льюина на 13-й минуте, Гильфи Сигурдссон с передачи Идриссы Гуйе на 28-й минуте, Люка Динь на 56-й минуте и Тео Уолкотт с передачи Гильфи Сигурдссона на 64-й минуте.

После 34 матчей команда Уле-Гуннара Сульшера располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 64 очка. Подопечные Марку Силвы провели на одну игру больше и идут на седьмой строчке, набрав 49 баллов.

Следующий матч манкунианцы проведут 24 апреля дома против «Манчестер Сити», «Эвертон» тремя днями позже на выезде встретится с «Кристал Пэлас».